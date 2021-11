Foragida é capturada por aplicar golpes com a venda de buffets de festas

Uma foragida da Justiça foi capturada ontem em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, por agentes da Polícia Civil. A criminosa é acusada de aplicar golpes com a venda de buffets de festas. Rose de Oliveira Nunes já havia sido presa e condenada pelo crime de estelionato e vinha sendo procurada desde 2019.

De acordo com as investigações, ela aplicava os golpes desde 2010, anunciando e vendendo a prestação serviços de buffets de festas, que nunca eram entregues aos clientes. Entre as vítimas estão contratantes de celebrações de aniversários de 1 e 15 anos, de casamentos e bodas de prata. A mulher chegou a aplicar mais de 20 golpes e ficou presa durante três meses.

Ainda segundo as investigações, mesmo depois de ser solta, ela continuou praticando o crime e acabou sendo condenada.

Os policiais civis da Divisão de Capturas da Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter) encontraram Rose na casa de familiares, no bairro Areia Branca. Ela foi encaminhada ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.