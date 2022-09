‘Foi só um beijinho no rosto. Não”, afirma jornalista vítima de assédio

A repórter da ESPN Jéssica Dias, que foi vítima de assédio do oficial de Justiça Marcelo Benevides Silva antes do jogo do Flamengo na última quarta-feira (7), no Maracanã, relatou em uma rede social como foi o caso.

‘Foi só um beijinho no rosto. Não. Não foi”, contou. “Antes vieram muitos xingamentos e importunação, porque o ao vivo demorava. Pedi calma e para que ele não ficasse xingando, não precisava”, continuou Jéssica Dias.

Em seguida, de acordo com o relato de Jéssica, que foi dado na delegacia onde o caso foi registrado, houve a primeira tentativa de assédio. “Vieram os pedidos de desculpa com alisamento nos ombros e um beijo no local. Eu estava prestes a ser chamada para o link e mantive a posição”, disse ela.

Benevides Silva teve prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele foi transferido no final da manhã desta quinta-feira (8) para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio.

Ordem de soltura

No final da tarde, a Justiça do Rio mandou soltar Marcelo Benevides Silva.