Fogo destrói galpão que armazenava tapetes em São João de Meriti

Prefeitura e Defesa Civil avaliam os danos causados pelo incêndio no Jardim Íris

Vinte e quatro horas depois de ser atingido por um grande incêndio, equipes da Prefeitura de São João de Meriti e do Corpo de Bombeiros ainda atuam no galpão de tapeçaria que foi atingido por um incêndio na madrugada da última quarta-feira, na Rua Maria Magalhães, no bairro Jardim Íris, felizmente, sem deixar nenhuma vítima.

De acordo com os bombeiros, unidades foram deslocadas por volta de 2h17 da manhã com atuação do quartel local e o de Duque de Caxias. A prefeitura, por meio da Defesa Civil, também enviou equipes à área, ainda durante a madrugada, para dar suporte ao trabalho dos bombeiros.

Os agentes da prefeitura precisaram interditar duas residências que também tiveram sua estrutura comprometida. O prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto (@drjoaoferreiraneto), esteve no local e viu de perto a situação. “Graças a Deus não houve vítimas e o trabalho das nossas equipes também continuam. Meu agradecimento sincero a todos que estão nessa missão e vamos dar todo apoio possível ao Jorge e à família dele.

Retirada de entulhos

Até às 20h de ontem, 15 caminhões de entulho já haviam sido retirados pela prefeitura que, além de maquinários, conta também com apoio das equipes da Guarda Municipal, Ordem Urbana, Secretaria de Transportes e a Secretaria de Obras e Serviços Públicos. A prefeitura e o Corpo de Bombeiros seguem atuando na região.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti