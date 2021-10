Fluminense volta a mirar vaga na Libertadores

A vitória maiúscula no Fla-Flu do último sábado foi o 14º jogo de Marcão à frente do Fluminense na atual temporada. Mesmo número de partidas que o treinador comandou a equipe em 2020, após a saída de Odair Hellmann. Querido pelo grupo e com respaldo da diretoria, o técnico, até aqui, tem conseguido repetir o desempenho regular e, mais uma vez, mira uma vaga na Libertadores.

O aproveitamento, por enquanto, é parecido, com a diferença de um triunfo: em 2020, foram sete vitórias, quatro empates e três derrotas (59,2%); e nos 14 jogos de 2021, seis vitórias, também quatro empates e quatro reveses (52,4%).

Os números também são parecidos com os de 2019, quando foi chamado na reta final da temporada, mas com a missão de livrar o time do rebaixamento. Na época, porém, comandou a equipe em 18 partidas, sendo duas como interino, e fechou o trabalho com 51,9% de aproveitamento.

Quando questionado sobre a vontade de assumir o Fluminense desde o início de uma temporada e não só para “apagar incêndio”, Marcão disse estar focado no presente, mas garantiu se sentir mais preparado.

Ainda com 2022 em aberto, a diretoria tricolor conta com Marcão até o fim do Campeonato Brasileiro. Com isso, ele tem mais 11 jogos pela frente e deve atingir o seu maior número de compromissos à frente da equipe principal. Com 39 pontos e em oitavo lugar, o Fluminense está a dois pontos do Internacional, sexto colocado, e pode entrar no G-6 já nesta quarta-feira, quando enfrenta o Santos pelo jogo adiado da 23ª rodada.