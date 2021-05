Flu empata com Fla no jogo de ida da final do Cariocão

Fluminense e Flamengo empataram o primeiro jogo decisivo do Campeonato Carioca 2021. Os gols foram de Gabigol, aos 16 minutos do primeiro tempo, e Abel Hernández, aos 33 do segundo.

O título será definido no próximo sábado (22), às 21h05, também no Maraca. Nenhuma equipe tem vantagem dos dois empates para a próxima partida. Quem vencer leva a taça. Se houver novo empate, o grito de campeão será disputado nos pênaltis.

Resenha da partida

O primeiro tempo foi quase todo do Flamengo. Logo aos 17 minutos, Gabigol abriu o placar. Gerson sofreu falta de Egídio dentro da área. Pênalti! Gabigol foi para a cobrança e marcou o primeiro do jogo. Goleiro de um lado, bola do outro. Já são 50 gols de Gabi no “Maior do Mundo”.

O Fluminense respondeu no minuto seguinte. Nene cobrou falta pela direita, Kayky conseguiu o domínio dentro da área e tentou o chute cruzado, mas não teve sorte no lance. Aos 29, Fred escorou bola pra Nene, que achou Gabriel Teixeira em velocidade. O jogador conseguiu o cruzamento e a bola caiu nas mãos do goleiro rubro-negro Gabriel Batista.

Aos 34 minutos, quase o segundo do Mengão. De Arrascaeta fez boa jogada e chutou cruzado da entrada da área. A bola passou muito perto do gol de Marcos Felipe. Aos 37, novamente Arrasca. Ele soltou uma bomba da entrada da área. Novamente, Marcos Felipe evitou o segundo gol do Fla.

Aos cinco minutos de bola rolando no segundo tempo, Martinelli achou Calegari enfiado, que finalizou bem, o goleiro Gabriel teve dificuldade no desvio da bola por cima do travessão. Aos 23, Luiz Henrique testou da intermediária, a bola saiu fraca e Gabriel Batista defendeu. O empate Tricolor aconteceu aos 33 minutos, quando Egidio cruzou pela esquerda, Luiz Henrique cabeceou ajeitando e Abel Hernández completou. Aos 34, Luiz Henrique arrancou sozinho, porém finalizou para fora.

E ficou nisso. Sábado tem mais.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 x 1 FLAMENGO

Local: Estádio Mário Filho (Maracanã)

Data-Hora: 15/05/2021 – 21h05

Equipe de arbitragem

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Assistente N° 1: Luiz Claudio Regazone. Assistente N° 2: Michael Correia. 4° Árbitro: Pathrice Wallace Correa Maia. VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga. AVAR 1: Rodrigo Carvalhaes de Miranda. AVAR 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho. Observador VAR: Sérgio de Oliveira Santos. 5° Árbitro: SIlbert Faria Sisquim. Técnico: Claudio José de Oliveira Soares.

Cartões amarelos: Yago Felipe, Gabriel Teixeira, Fred, Calegari e Luiz Henrique (Flu); Gabriel B., Diego R. e Rodrigo Caio (Fla).

Gols: Gabigol (16min – 1ºT) e Abel Hernández (33min – 2ºT)

>> Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nene (Cazares); Gabriel Teixeira (Luiz Henrique), Kayky (Caio Paulista) e Fred (Abel Hernández). Técnico: Roger Machado.

>> Flamengo: Gabriel Batista; Isla (Matheuzinho), Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Gérson, Diego Ribas. (João Gomes) e Arrascaeta; Everton Ribeiro (Vitinho), Bruno Henrique (Pedro) e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni. (Edição: Jota Carvalho / Jornal HORA H)