Flordelis é transferida para Unidade Prisional Talavera Bruce

A ex-deputada Flordelis foi transferida hoje (18) para a Unidade Prisional Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio. A ex-parlamentar estava no Instituto Penal Santo Expedito, no mesmo complexo, desde o último sábado (14), onde a sua neta Rayane dos Santos Oliveira está presa, acusada de envolvimento no assassinato do pastor Anderson do Carmo.

A transferência foi requerida pela família do pastor Anderson do Carmo à juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói. A decisão além de determinar a transferência, proíbe o contato entre Flordelis e as quatro demais réus do processo.

Estavam no presídio Santo Expedito Flordelis, a neta Rayane dos Santos Oliveira e Andreia Santos Maia, mulher do ex-PM Siqueira Costa, acusada de fraudar carta em que filho da ex-deputada confessa morte de pastor. Marzi Teixeira, filha de Flordelis, estava no presídio Talavera Bruce e será encaminhada para a Unidade Prisional Santo Expedito.

Flordelis é acusada da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Outros dez réus também respondem pelo crime.