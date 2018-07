Flamengo vence e mantém boa fase no Brasileiro Feminino

Foto: Divulgação / Fla

Na quarta-feira (11), o Flamengo/Marinha foi até o município de Chã Grande, em Pernambuco, e enfrentou o Vitória no estádio Barbosão. Com muita força coletiva e boas jogadas individuais, o Rubro-Negro venceu por 4 a 1 e continua em ótimo momento no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

