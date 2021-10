Flamengo quer baratear Andreas Pereira

O torcedor do Flamengo já começou a encher a @ de Marcos Braz nas redes sociais com a mensagem: “Faz o PIX” para comprar Andreas Pereira. O clube carioca, por sua vez, está bem tranquilo e amparado para ficar com o belga após o dia 30 de junho de 2022.

Para não ter discussão, os termos estão bem definidos: paga 20 milhões de euros, em parcelas já estabelecidas no acerto de empréstimo, e fica com o jogador em definitivo. O Flamengo, no entanto, trata a cláusula como uma bola de segurança, mas ainda sequer debate o assunto internamente e entende que há, sim, brechas para tentar melhorar as condições. O item é praticamente um seguro para que não haja inflação em caso de sucesso na passagem pelo Brasil.

O comportamento do Flamengo é justificado por duas negociações recentes e com condições distintas: por Pedro e Gabigol. O primeiro se enquadra exatamente na situação de Andreas. A Fiorentina já tinha colocado no papel não somente o valor como também a forma de pagamento, o que foi benéfico para o Rubro-Negro.

Por mais que entendesse que o valor de mercado do atacante estava maior após a convocação para Seleção, não havia o que os italianos pudessem fazer e a cláusula foi executada para compra em definitivo por 14 milhões de euros.

Diante deste cenário, o Flamengo entende a ansiedade da torcida, mas adota a calmaria habitual em ações no mercado e deixa para tratar o tema mais para perto do fim do contrato. A expectativa de variação da moeda em relação ao real (R$ 6,39 na cotação atual) e, principalmente, uma análise de como a janela vai se apresentar é que vão determinar como o clube vai se posicionar para ficar em definitivo com Andreas.