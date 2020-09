Flamengo briga pela liderança na Libertadores

Jota Carvalho

[email protected]

O Flamengo finalizou, no Ninho do Urubu, a preparação para a partida contra o Independiente Del Valle, que será realizada nesta quarta-feira (30), às 21h30, no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

O elenco rubro-negro realizou um treino tático no campo do CT sob o comando do auxiliar-técnico Jordi Guerrero. O atacante Pedro Rocha seguiu fazendo trabalho de recuperação da lesão muscular.

Vale lembrar que o Rubro-Negro vem de vitória fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, e atualmente, ocupa a segunda colocação do grupo A com nove pontos.

Relacionados para o jogo

Para ir atrás dos três pontos, o Rubro-Negro conta com o retorno de diversos atletas que desfalcaram o time na rodada anterior. A lista de relacionados foi divulgada na noite de terça e tem Arrascaeta, Bruno Henrique, César, Diego, Filipe Luís, Gabigol, Gerson, Guilherme, Hugo, Isla, João Fernando, Lázaro, Lincoln, Matheuzinho, Michael, Natan, Noga, Pedro, Ramon, Rodrigo Muniz, Thiago Maia e Vitinho

O técnico titular Domènec Torrent ainda não se recuperou do coronavírus. Curados da doença e relacionados, Bruno Henrique, Diego Ribas, Gabriel Noga, Isla, Matheuszinho, Michael, Rodrigo Muniz e Vitinho têm possibilidade de voltar aos gramados. A escalação ficará a critério de Jordi, que vai analisar a condição física dos atletas.

Fla e o Independiente estrearão o novo gramado do estádio, que sofreu críticas duras nas últimas partidas. Com transmissão na TV aberta pelo SBT e no YouTube do Coluna do Fla, com Rafa Penido, a disputa ocorre logo mais às nove e meia da noite.