Flamengo acata decreto da Prefeitura e muda protocolo de jogo

O jogo do Flamengo contra o Athletico-PR, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, terá novamente a presença de público. O protocolo para acesso ao Maracanã, entretanto, foi alterado em relação aos jogos da Copa do Brasil e da Libertadores.

O clube vai seguir o decreto 49411 da Prefeitura. Desta forma, somente terão acesso ao estádio as pessoas com esquema vacinal completo. Por outro lado, não será necessário apresentar teste negativo de Covid-19.

Com a nova determinação, pessoas que tomaram apenas a primeira dose da vacina contra Covid-19, nos casos em que são necessárias duas doses, não poderão ter acesso ao estádio.

A venda de ingressos iniciou na terça-feira (28), e o Maracanã poderá receber 50% de sua capacidade. Nos jogos anteriores, o Flamengo usou a carga máxima de 35 mil pessoas.