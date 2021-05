Fla x Flu decisivo no sábado, no Maracanã

Em uma partida decisiva, a final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense acontece neste sábado (22), no Maracanã, às 21h05 (horário de Brasília). A partida de ida terminou empatada em 1 a 1.

No Estadual do Rio de Janeiro, dois empates não classificam o time de melhor campanha. Caso haja uma nova igualdade, o campeão carioca de 2021 será conhecido após decisão por pênaltis. O Rubro-Negro busca o sexto tricampeonato, enquanto o Tricolor não vence a competição desde 2012.

Na partida diante da LDU, pela Copa Libertadores, o técnico Rogério Ceni preservou alguns jogadores, lançando alguns na segunda etapa, como De Arrascaeta, Diego e Bruno Henrique. A equipe que deve ir a campo é a mesma do empate na semana passada, com Willian Arão atuando como zagueiro.

Do lado tricolor, Roger Machado descansou apenas alguns jogadores na derrota para do Junior Barranquilla, também pela Libertadores. O meia Nenê deu lugar a Cazares e Danilo Barcelos jogou na lateral-esquerda, na vaga de Egídio. É provável que ambos voltem no Fla-Flu, juntando-se aos atacantes Kayky, Luiz Henrique e Fred.