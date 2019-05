Fla enfrenta o Santos no Pacaembu  pelo Brasileirão de futebol feminino

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

Neste sábado (11), às 14h, o Flamengo/Marinha vai até o Pacaembu para enfrentar o Santos na oitava rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Com campanha parecida, as equipes brigam diretamente pela primeira colocação da tabela e medem forças diante de suas torcidas. A entrada no estádio será gratuita e o confronto tem transmissão do Twitter.

O rubro-negro vem de vitória sobre o Sport-PE por 6 a 0 na última rodada. Os gols foram de Flávia (duas vezes), Raíza (duas vezes), Fernanda e Gaby.

Os times se enfrentaram quatro vezes no Brasileirão Feminino, com uma vitória rubro-negra e três das santistas. São seis gols marcados e dez sofridos. O último confronto foi na última rodada do Brasileirão de 2018. Na Gávea, o Flamengo deu um show e goleou por 4 a 0, gols de Bárbara, Dany Helena, Flávia e Nathane.

Além do Flamengo, estão na competição o Foz Cataratas/Athlético-PR, Ponte Preta, Kindermann/Avaí, Iranduba, Ferroviária, Audax-SP, Rio Preto, Santos, São Francisco-BA, São José-SP, Corinthians, Sport Recife, Vitória de Santo Antão-PE, Vitória-BA e Minas ICESP-DF.

O adversário

O Santos vive boa fase na competição e ainda não perdeu os 100%. Com sete vitórias em sete partidas, somando 21 pontos, são 23 gols marcados e um sofrido.

Ingressos

O confronto não terá comercialização de ingressos e a entrada no Pacaembu é gratuita! A torcida do Flamengo ficará no setor visitante, que tem acesso pelo portão 22. Os portões serão abertos às 12h.

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pelo Twitter do Brasileirão Feminino.

Flamengo no Brasileiro

Esta será a quinta participação do Flamengo/Marinha no Brasileirão. Atuando desde 2015 no cenário nacional, o time rubro-negro foi campeão em 2016 e brigou forte pelo título em todas as edições. No ano passado, a equipe ficou na semifinal. Vale lembrar que o Fla terminou o último ano com o título do Campeonato Carioca, o quarto desde o início da parceria.

Sistema de disputa

A partir desta temporada, o formato da competição será diferente dos anos anteriores. Desta vez, todas as 16 equipes se enfrentam em turno único, alternando entre jogos dentro e fora de casa. Os oito mais bem colocados avançam às quartas de final e assim sucessivamente até a decisão. Na fase mata-mata, todos os duelos terão ida e volta.

Por ter sido um dos oito melhores colocados na temporada passada, o regulamento prevê que o Flamengo jogará oito partidas em casa e sete fora.