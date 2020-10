Fiscal da Prefeitura de Japeri é assassinado na rodovia RJ-125

Vítima se encaminhava para ação de combate a crimes ambientais quando atingido

Um fiscal do Meio Ambiente da Prefeitura de Japeri foi morto a tiros, na manhã de ontem no rodovia RJ-125, na altura Japeri. Cezar Marendaz se encaminhava para ação de combate a crimes ambientais quando foi assassinado.

Ele era conhecido na região como Cezar do ferro-velho. No para-brisa do veículo pertencente ao órgão havia pelo menos sete marcas de tiros. Os vidros do carona e do banco de trás também ficaram destruídos com o impacto.

A Polícia Militar informou que uma equipe do 24ºBPM (Queimados) foi acionada para verificar ocorrência de disparos de arma de fogo na região. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e realizou perícia no local.

A Prefeitura de Japeri informou que recebeu a notícia sobre o ocorrido e “está aguardando o parecer da Polícia Civil sobre o caso, desde já se põe a disposição para dá suporte a família e assim que tiver informações oficiais irá disponibilizar”.