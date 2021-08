Firjan SESI apresentam ‘Animadinhos Ciberteatro’

Unir ao teatro de forma animada, o cinema e as novas tecnologias. Essa é a proposta ds teatros Firjan SESI Caxias e Jacarepaguá que vão experimentar uma nova forma de linguagem nos próximos meses com o projeto Animadinhos Ciberteatro. A partir de 19 de agosto, três companhias cariocas sobem ao palco para colocar a sua criatividade à mostra e experimentar uma transmissão de teatro on-line que foge do convencional e exibe até um boneco digital manipulável. Mas não para por aí. Em vez do plano aberto, novos ângulos e formatos do audiovisual serão apresentados com o objetivo de prender a atenção do público infanto-juvenil e criar uma espécie de palco virtual.

“Esse projeto da Firjan SESI nasce da vontade de experimentar uma nova proposta de linguagem e de juntar o teatro de formas animadas, cinema e novas tecnologias. Não queremos apenas filmar uma peça e transmiti-la, mas propor uma linguagem cinematrográfica que dialogue com o digital e também prenda o público infanto juvenil que é o nosso foco”, explica a supervisora de cultura da Firjan SESI, Marcielly Vanucci.

Os espetáculos do projeto Animados Ciberteatro serão transmitidos pelo Youtube da Firjan SESI em agosto, setembro e outubro, sempre nas duas últimas semanas do mês. Às quintas a exibição acontece às 15h, e sextas, às 11h. Já aos sábados e domingos será às 18h.