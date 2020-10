Fiperj lança guia sobre o peixe na introdução alimentar

A Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj) lançou esta semana a cartilha Tem Peixe no Papá do Neném – Um guia sobre o peixe na introdução alimentar. A publicação tem o objetivo de orientar pais e responsáveis sobre como alimentar crianças com segurança, destacando questões como espécies recomendadas, formas de apresentação do pescado e receitas.

As dúvidas são muitas quando se trata de peixe na alimentação dos pequenos, afirma o presidente da fundação, Arildo Mendes. “A elaboração desse guia alimentar é mais um dos vários serviços prestados pela fundação nesse período. A publicação vai ajudar bastante, pois será um importante apoio para as mães promoverem uma boa alimentação em casa “, assegura.

Para Maíra Duarte Cardoso, uma das autoras e médica veterinária, a falta de informações sobre as melhores espécies de peixe oferecidas aos bebês foi uma das razões que a inspiraram escrever o guia.

“Percebi que minhas amigas que também são mães tinham muitas dúvidas sobre a qualidade e a conservação do peixe. Além disso, elas não conseguiam fazer uma comida que agradasse aos filhos. O guia vai nortear as mães sobre que tipo de alimento seguro possa ser oferecido ao bebê”, conclui Maíra.

O guia está disponível para download gratuito no link: http://www.fiperj.rj.gov.br/index.php/arquivo/download/245