Fiocruz seleciona voluntários para testar novo remédio contra a covid-19

Molnupiravir é produzido pela farmacêutica MSD e está na fase final de testes para comprovar eficácia

A Fiocruz começou ontem um estudo com um medicamento que pode ser mais uma arma contra a covid-19. Não substitui a vacina, mas, se aprovado, vai ajudar na prevenção da doença. Para realizar o teste, a fundação abriu inscrições para que voluntários possam testar o novo medicamento promissor. É a chamada fase 3 da pesquisa, uma importante etapa que vai avaliar como a substância age no corpo humano.

O molnupiravir é um antiviral que pode evitar a replicação do coronavírus no organismo. Os estudos feitos até agora indicam que a substância impede o desenvolvimento da doença. “Os resultados com esse antiviral usado anteriormente para tratamento de casos foram muito animadores”, disse a médica infectologista Dra. Margareth Dalcomo, que é uma das coordenadoras do estudo.

Intertítulo – Apresentação em seis meses

Os resultados do estudo desenvolvido pela Fiocruz devem ser apresentados em seis meses. A fundação é responsável por dois dos sete centros de pesquisa do Brasil que fazem a pesquisa com o medicamento da farmacêutica MSD.

A ideia é acompanhar 30 voluntários, que serão divididos em dois grupos. Um grupo tomará o medicamento, o outro irá receber um placebo (medicamento sem qualquer principio ativo, ou seja, sem eficácia).

Como participar do estudo

O objetivo do estudo é avaliar o uso de molnupiravir como profilaxia pós-exposição por pessoas que foram expostas ao vírus, ou seja, que residem com uma pessoa que testou positivo para covid-19 nas últimas 72 horas e estão sem apresentar sintomas associados à doença.

O tratamento consiste no uso do medicamento, por via oral, duas vezes ao dia, durante cinco dias consecutivos.

Para poder se candidatar, é necessário: ter, no mínimo, 18 anos de idade; não ter tomado a vacina contra covid-19 ou ter recebido apenas uma dose do imunizante nos últimos 6 dias; morar com alguém que testou positivo para covid-19 nas últimas 72 horas e apresenta pelo menos um sintoma da doença como febre, tosse ou perda do paladar ou do olfato; não estar hospitalizado.

Os interessados em ser voluntários no estudo da Fiocruz podem acessar a página da farmacêutica MSD (www.msd.com.br/estudo013/) ou entrar em contato, entre as 8h e as 17h, com as coordenadoras de estudo por meio dos telefones (021) 97347-0389, (021) 2448-6879 ou 2448-6846.