Fiocruz inicia avaliação de 2 milhões de doses da vacina de Oxford

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) já iniciou a avaliação das 2 milhões de doses da vacina de Oxford, que chegaram ao Rio de Janeiro ontem. A previsão era que as doses ficariam prontas durante a madrugada para serem divididas entre os estados, segundo a previsão da Fiocruz.

Na Fiocruz, as vacinas passam por conferência de temperatura e integridade da carga, recebem etiquetas com informações em português e têm amostras encaminhadas para análise de protocolo e liberação pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz).

Depois da análise, as vacinas serão encaminhadas ao Ministério da Saúde para distribuição pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). Segundo o ministério, o cronograma de envio das vacinas está sendo organizado e será divulgado após o recebimento das doses.

Entretanto, segundo informações do secretário de Estado de Saúde do Rio, Carlos Alberto Chaves, das duas milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca que chegaram hoje ao Brasil, 186 mil serão destinadas ao Estado do Rio. O número corresponde a 9,3% do total do lote de imunizantes.