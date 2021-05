Fiocruz entrega mais de 4 milhões de doses da vacina AstraZeneca nesta sexta-feira

Está programada para esta sexta-feira (14/05) a entrega de mais 4,1 milhões de doses da vacina Covid-19/Fiocruz ao Ministério da Saúde.Com este lote, serão 34,3 milhões de vacinas disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), o equivalente a mais de 40% dos imunizantes para a Covid -19 disponíveis no país.

Segundo a instituição, os insumos para produção são suficientes para apenas até a semana que vem.Porém, a fundação também anunciou que no próximo dia 22 chega mais uma remessa de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). Outra carga de IFA segue prevista para o dia 29.

“A quantidade de IFA já disponível na Fiocruz sustentará a produção até meados da próxima semana, garantindo as entregas até a primeira semana de junho. Com as novas remessas, as entregas das três primeiras semanas de junho também estarão asseguradas”, informou a Fiocruz.

Atualmente estão sendo processadas, no Centro Tecnológico de Vacinas (CTV/Biomanguinhos), um milhão de doses da vacina por dia. O cronograma de entregas permanece semanal, sempre às sextas-feiras, seguindo o que foi combinado com o Ministério da Saúde.