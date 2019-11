Finados: mil pessoas no Cemitério Municipal de Belford Roxo

Cemitério municipal deve receber um bom público hoje/Rafael Barreto/divulgação

O Cemitério Municipal de Belford Roxo está pronto para receber milhares de pessoas no Dia de Finados. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos estima que, somente amanhã (02), aproximadamente cinco mil pessoas irão ao ‘campo santo’ para homenagear seus mortos. A paróquia de Nossa Senhora da Conceição informou que haverá celebração de missas no local.

O público poderá acessar o cemitério a partir das 8h. Durante todo o dia e até às 17h, quando o cemitério será fechado, a Guarda Municipal e a Polícia Militar farão o policiamento da área. Uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde fará, se necessário, o primeiro atendimento médico. Os visitantes poderão acender velas somente em locais apropriados e designados pela administração do espaço público.

A venda de qualquer produto no interior do cemitério é proibida. No local, as missas serão realizadas nos seguintes horários: 8h, 10h e 15h. O Cemitério Municipal de Belford Roxo está localizado na Rua Virgínia Bicchiere, s/nº, bairro Solidão. Na igreja Nossa Senhora da Conceição, na Rua Padre José Beste, 701, no Centro, as celebrações acontecerão às 8h, 10h e 19h.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo