Fim de semana com manutenção da Cedae

Na manhã desta sexta-feira (16), a Cedae iniciou mais um ciclo de manutenção, deixando os cariocas apreensivos com a possibilidade de ter um final de semana de calor e sem água.

O conserto é nas tubulações de água na Estrada do Encanamento, em Campo Grande, e na Antiga Estrada Rio São Paulo, em Seropédica. Os reparos foram iniciados às 09 horas e tem previsão de serem concluídos até as 09 horas de sábado (17/04).

Atenção aos bairros parcialmente afetados: Japeri (Engenheiro Pedreira); Nova Iguaçu (parte); Queimados (parte); Seropédica; nos bairros da Zona Oeste (exceto Barra, Recreio e Jacarepaguá); e em bairros da Zona Norte (Deodoro, Honório Gurgel, Guadalupe, Rocha Miranda, Engenho da Rainha, Del Castilho, Higienópolis, Bonsucesso, Leopoldina, Caju, Rocha, Benfica, Riachuelo, Sampaio Corrêa, São Francisco Xavier, Triagem e Manguinhos e em parte da Ilha do Governador) e no Centro (parte), no Rio de Janeiro.

O fornecimento de água será retomado após a conclusão da manutenção. A Cedae informa que pode levar até 48 horas para se normalizar o fluxo.

Fonte: Comunicação Cedae