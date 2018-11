Filme “Os Insanos” será lançado na Festa da Cultura em Belford Roxo

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

Neste sábado (3) a Casa da Cultura de Belford Roxo promoverá festa em homenagem ao Dia da Cultura, com feira de artesanato, declamação de poesias, apresentação de danças, música ao vivo, stand up e outras atrações. Essa confraternização cultural começará a partir das 9 da manhã. E o melhor: é gratuita.

O ponto alto da festa, será às 19h, quando será lançado o filme “Os Insanos”, que foi gravado em Belford Roxo, dirigido e interpretado por artistas da cidade.

O filme é uma produção em longa metragem. O elenco é formado por Neco Trindade, Malu Freire, Ramide Beneret, Dora Freitas, Vicente Freire e Jennifer Arimar. Os produtores são Eric Costa e Vicente Freire, com roteiro e direção de Joni Bigoo.

“Os Insanos” é um suspense e conta a história de Marcos, psicopata que esgana suas vitimas até a morte, mas não antes de absorver suas vidas lentamente. Sua metodologia tão bem elaborada falha, entretanto, ao escolher Sarah, uma enfermeira cheia de segredos e de transtornos sociais. Ela o faz tropeçar em obstáculos nunca dantes encontrados por ele, complicando todo o seu processo.

A produção é totalmente independente, de baixíssimo orçamento e bem aquém de qualquer produção cinematográfica. Mesmo assim, tanto atores quanto técnicos se esforçaram ao máximo para manter a qualidade do trabalho de modo que possa ser comparado a qualquer filme nacional.

Segundo o diretor, Joni Bigoo, “foi um trabalho árduo, porém gratificante. Não contamos com qualquer apoio oficial, mas felizmente recebemos o suporte de alguns comerciantes de Belford Roxo, que nos ajudaram a concluir o trabalho”, destaca.

Toda história foi rodada e montada em menos de um mês, nos arredores do Pesque e Pague do Cláudio, em Tinguá, além de várias cenas tomadas na Casa de Cultura e em residências de amigos dos produtores do filme.

“O trabalho era para ficar pronto no primeiro semestre. A falta de verba atrapalhou bastante e tivemos que finalizar agora em setembro, em plena campanha eleitoral, o que imputou outros desafios, pois algumas pessoas do elenco e técnicos estavam envolvidos na mesma”, conta Bigoo.

Se por um lado foi ruim, por outro o diretor garante que teve a oportunidade de conhecer Waguinho, o prefeito de Belford Roxo, que na mesma hora garantiu apoio à obra. “No entanto, o filme já estava na pós-produção e não pudemos contar com esse apoio”, acrescenta.

Segundo ele, ainda assim, conta que o prefeito o apoie nos próximos trabalhos.

“Estamos querendo filmar a comédia “Com a Boca na Botija”, nos moldes dos antigos filmes de Oscarito, Grande Othelo, Ankito e Mazzaropi. Levar toda a família ao cinema”, diz ainda, Joni Bigoo, que tenciona realizar uma “Mostra de Cinema em Belford Roxo”, ainda este ano. Para isso, já tem listado alguns filmes realizados na Baixada Fluminense. Bigoo pretende filmar cinco curtas metragens com atores de Belford Roxo, seu polo de audiovisual. “Para isso, o apoio do prefeito será muito bem-vindo”, concluiu.

Celebrado anualmente no dia 5 de novembro, o Dia Nacional da Cultura, estabelecido por lei em 1970, marca o aniversário de nascimento do jurista, político, escritor e diplomata Rui Barbosa (1849-1923). É nesta data que se festeja as manifestações culturais do país, como os costumes do povo brasileiro, o folclore, comidas e músicas.

A Casa da Cultura de Belford Roxo fica na Avenida Bob Kennedy s/n, bairro Nova Piam, próximo à Vila Olimpica. Contato com o diretor: (21) 97185-1919