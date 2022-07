Filmado ao executar sogro a tiros em farmácia é preso

GOIÂNIA – Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 26 anos, foi encontrado na casa de parentes após uma busca de mais de 60 horas e os agentes percorrerem 30 endereços em diferentes cidades. Ele foi filmado ao matar o sogro dentro de uma farmácia. Ao ser preso, o assassino “se mostrou indignado”, segundo o delegado Rhaniel Almeida, responsável pelo caso.

“No primeiro momento em que foi preso, só se mostrou indignado, vamos dizer, mas não questionamos nada sobre o crime”, disse o delegado. Segundo a Polícia Civil, Felipe foi preso em uma casa no Setor Riviera, em Goiânia e, no local, ainda havia parentes do investigado. “Ele ficou tentando se esconder dentro da cozinha. Ao entrarmos no quintal, vimos ele por uma janela. A gente verbalizou de maneira muito contundente que ele deitasse no chão, ele não esboçou nenhum tipo de reação, obedeceu e foi preso”, explicou Almeida.

O crime aconteceu na última segunda-feira (27) na farmácia onde a vítima era sócia. Uma câmera de segurança registrou o assassinato. De acordo com a polícia, Felipe matou João do Rosário Leão, de 63 anos, após ele registrar um boletim de ocorrência contra ele por ameaçar a namorada e atirar para o alto durante uma festa. Baleado no cabeça e no peito, à queima-roupa, João não resistiu aos ferimentos.

Um vídeo mostra quando policiais encontram a arma e o carro que teriam sido usados no crime. A pistola calibre 9 milímetros foi achada escondida dentro de caixas no canto da cozinha da casa em que o homem se escondia. Já o carro era emprestado e foi encontrado no quintal da casa.

Registro de arma

Como Felipe tem o registro como atirador esportivo, tinha uma pistola em seu nome. Porém, não tinha porte nem posse de arma. Assim, podia carregar a arma apenas em situações específicas, como estandes de tiros ou competições esportivas.

“A gente soube, no entanto, que ele usava essa arma frequentemente, sacando em discussões com a namorada, em brigas de trânsito”, disse o delegado Rhaniel Almeida.