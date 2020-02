Filhos do presidente divulgam ‘Bozonaro’ no Instagram e viralizam

O vereador Carlos (PSC-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filhos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), usaram seus perfis no Instagram para divulgar uma ilustração que mostra o pai caracterizado como o palhaço Bozo, imagem normalmente usada pelos críticos. Mas trata-se de uma ironia, que é explicada no texto que acompanha a postagem.

Nos desfiles da Marquês de Sapucaí, a Unidos de Vigário Geral (Grupo A) desfilou sábado (22) e mostrou o Palhaço BOZO ostentando a faixa presidencial e fazendo arminha.

Segundo Carlos, primeiro a veicular a postagem nesta terça-feira (25/02/2020), o texto tem como autor um apoiador de Bolsonaro chamado Gustavo Tiné. Trata-se de um apanhado de ações idealizadas pelo presidente (que é chamado de palhaço) e por sua equipe que, de alguma maneira, tiveram dificuldades no Congresso ou foram criticadas por setores da sociedade.

“O palhaço queria fornecer carteiras estudantis de graça… O diabo não gostou… O palhaço diminuiu o valor do DPVAT…. O diabo não tolerou…. O palhaço indicou ministros por critérios técnicos… O diabo esperneou…. O palhaço tirou impostos de medicamentos contra câncer, HIV…. O diabo detestou…. O palhaço autorizou 13° para carentes do Bolsa Família…. O diabo quase endoidou, O palhaço descobriu defuntos e ricos recebendo bolsa família… O diabo protestou… O palhaço diminuiu taxa de juros SELIC… O diabo colerizou…. O palhaço polemiza nas palavras…. O diabo metia as patas nos cofres…. O palhaço disse “FURO”…. O diabo esbravejou “GRELO DURO”…. O palhaço deu nova vida a PETROBRAS… O diabo quase a leva a falência…. O palhaço inaugurou a BR 163 depois de 40 anos parada…. O diabo se enfezou… O palhaço vai concretizar a transposição do Rio São Francisco… O diabo tá puto da vida… O palhaço tem base, quartel, esquadra de apoio… O diabo só militância… O palhaço critica e é contra o FUNDÃO… O diabo não vive sem ele…. O palhaço vive FELIZ, DIZ BESTEIRAS, TÁ NA LUTA, TENTA FAZER O MELHOR, PULA, SORRI, TIRA 1.000 SELFIES POR DIA, CHAMA O AMIGO DE NEGÃO, É TURRÃO, DESTRAMBELHADO, IMPACIENTE, É SOLDADO, CAPITÃO, RELIGIOSO, DANADO, tá na avenida LIVRE, LEVE E SOLTO”…. e por aí vai.

Edição: Jota Carvalho / HORA H

Fonte: Site Metropoles e Instagram dos irmãos Carlos e Eduardo Bolsonaro