Filhos de vereador rodam por furto de energia em Duque de Caxias 

‘Gato’ foi encontrado em dois estabelecimentos. Parlamentar foi alvo de operação sobre máfia de combustíveis

Os filhos do vereador de Duque de Caxias e ex-policial militar Alexsandro Mendonça Rosa, o Alex Rosa (PSL), foram presos em flagrante, na manhã da última quinta-feira, por agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD). Fernando Mendonça Rosa, de 22 anos, e Alex Sandro Silva Rosa, 21, foram detidos por furto de energia em uma academia e uma galeteria, localizadas no mesmo prédio em Jardim Primavera, em Caxias. O parlamentar foi alvo de uma operação da Polícia Civil sobre fraude em combustíveis.

Entre os 13 mandados de busca e apreensão, havia para esses dois estabelecimentos do parlamentar. No momento da descoberta do “gato” de energia, os dois locais se preparavam para abrir. Os investigadores encontram documentos que ligaram os filhos do vereador aos estabelecimentos. Os irmãos foram levados para a Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte do Rio.

Pagamento de fiança

Proprietários dos dois estabelecimentos, há pelo menos três anos, Fernando e Alex tiveram estabelecida uma fiança de R$ 2,4 mil para cada um. O pai dos jovens é investigado como sendo chefe de um esquema criminoso de furto de combustíveis em Caxias, desde 2007.

Os investigadores estiveram na casa de Rosa, no bairro Parque Uruguaiana, e também no seu gabinete na Câmara Municipal dos Vereadores, localizado no Jardim Vinte e Cinco de Agosto. Os policiais civis também cumpriram mandados de busca e apreensão em outros nove endereços ligados a ele. Postos de gasolina do ex-PM em Itaboraí, na Região Metropolitana, e em Cascadura, na Zona Norte do Rio, foram alvos da ação.

Sequestro em 2018

Em junho de 2018, o filho do parlamentar foi sequestrado por bandidos que obrigaram Fernando a entrar no próprio carro e levá-los até a sua casa. A ação aconteceu em uma praça no bairro de Saracuruna, e câmeras de segurança de um estabelecimento filmaram o momento em que o rapaz foi abordado e chegou ao local acompanhado dos criminosos.

Os bandidos permaneceram na residência por mais de duas horas. Fernando e um empregado foram mantidos reféns. Quando os criminosos preparavam para deixar a casa, o vereador chegou, percebeu uma movimentação estranha e não entrou. Os ladrões levaram joia de família e R$ 10 mil.

Reportagem: Antonio Carlos/Fonte: O Dia