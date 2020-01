Filho mata mãe e joga corpo dentro de poço em Nova Iguaçu

Assassino foi preso pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e confessou o crime. Parente relata que vítima sofria agressões com frequência.

Um crime chocou a Baixada Fluminense no final de semana. O filho matou a própria mãe e jogou o corpo no fundo de um poço artesiano da residência onde morava no bairro Nova Iguaçuana, em Nova Iguaçu. O cadáver de Sandra Nicolau, de 45 anos, foi encontrado no último sábado.

O assassino que foi preso em flagrante no domingo por agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) confessou o crime. A Polícia Civil não divulgou o que levou Eduardo Nicolau Alves, 23, cometer a atrocidade.

De acordo com informações de parentes, a vítima estava desaparecida desde a última sexta-feira. A filha de Sandra postou nas redes sociais que Eduardo sempre foi agressivo com a mãe. “Ele colocava minha mãe contra todo mundo. Ele manipulava as emoções dela. Eu avisei para minha mãe que ela morreria nas mãos dele”, escreveu a jovem. “Quantas vezes eu a defendi das agressões”, relatou.

Reportagem: Antonio Carlos