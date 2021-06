Filho faz mãe refém na Baixada Fluminense

A Polícia Militar foi acionada, na manhã desta quarta-feira (16),para verificar uma ocorrência envolvendo um homem que estaria fazendo uma mulher como refém, armado com uma faca. S

Segundo as primeiras informações, esse homem seria filho da mulher e estaria sob efeito de drogas. Além da mãe, outras pessoas da família estariam dentro da residência.

O caso acontece na Rua Itaocara, número 309, no bairro de Itatiaia, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O local está isolado pelos agentes do batalhão da área. Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado e tenta negociar com o homem há pelos menos uma hora. Não há informações sobre as identidades da mãe e do filho.

*Matéria em atualização.