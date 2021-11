Filho é preso por matar e decapitar a própria mãe no Norte do RS

RIO GRANDE DO SUL – Um crime brutal chocou Santo Antônio do Palma, pequena cidade com pouco mais de dois mil habitantes, localizada no Norte do Rio Grande do Sul. Um homem foi preso após matar e degolar a própria mãe.

Na tarde da última quarta-feira, a Brigada Militar recebeu ligação de que um indivíduo teria degolado sua mãe com o uso de uma faca. Após se deslocarem até o local, eles encontraram o homem trancado dentro de casa. Após conversas, ele abriu a porta e foi contido pela guarnição.

O corpo da vítima estava em um quarto. Ela havia sido degolada. A cabeça foi colocada dentro de um estojo de violão. O homem foi preso em fragrante e conduzido ao hospital para exames de praxe.