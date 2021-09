Filha é morta pelo pai no velório do avô ao tentar proteger o marido

CEARÁ – A técnica de enfermagem Maria Naiara dos Santos Sousa, de 27 anos, foi morta pelo próprio pai durante o velório do avô materno. O crime foi última sexta-feira, na cidade de Itapipoca. A vítima tentou proteger o marido, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Francisco José de Sousa, de 52 anos, tinha a intenção de matar o genro, de 43 anos, com quem ele não tinha uma boa relação. Em nota, SSPDS afirma que “a filha, ao tentar defender o companheiro, aproximou-se, foi atingida e morreu no local”. O homem chegou a ser baleado, mas foi socorrido com vida para um hospital.

De acordo com informações, Maria Naiara, o marido e o pai moravam em Fortaleza. Na última quinta-feira, os três foram a Itapipoca para o acompanhar o velório do avô.

Após o crime, familiares tiraram a arma das mãos de Francisco José, que fugiu em seguida. Ele acabou preso em flagrante em um comércio no Distrito de Arapari, também em Itapipoca, onde estava dormindo.

O suspeito foi levado à Delegacia Regional de Itapipoca, da Polícia Civil do Ceará (PCCE), onde foi autuado pelos crimes de feminicídio e tentativa de homicídio. Um inquérito policial foi aberto para continuar as investigações. A arma, um revólver calibre 38, foi apreendido.