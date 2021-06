Filha de pastor da igreja do prefeito de Queimados tem a segunda nomeação em quatro meses

Formada em Direito há dois anos, Sarah Pereira da Silva pode ser considerada uma pessoa privilegiada. Em meio a uma pandemia que além de mortes tem causado um desemprego grassante, ela já conseguiu duas colocações este ano na Prefeitura de Queimados.

No dia 24 de fevereiro foi nomeada para o cargo de Assessor Técnico, Símbolo CC2, na Secretaria Municipal de Diretos Humanos e Promoção da Cidadania, através de portaria assinada pelo prefeito Glauco Kaizer. Na última sexta-feira (11), o nome dela voltou a aparecer no Diário Oficial: foi exonerada da primeira função e nomeada na Procuradoria Geral do Município, no cargo de Assessor Jurídico, índice CC1, cujo salário é 50% maior.

Competência e experiência profissional a parte, a jovem advogada é filha do pastor João Batista, da Igreja Batista Central de Queimados (IBCQ), da qual Glauco – que também é pastor – se licenciou em 2020 para concorrer nas eleições. Sarah não seria a única pessoa ligada a IBCQ nomeada na Prefeitura. Também haveria outros “irmãos em Cristo” do prefeito da cidade empregados na administração municipal.

Reportagem: Elizeu Pires