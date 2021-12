Fiéis de Belford Roxo comemoram dia da padroeira Nossa Senhora da Conceição

O dia de Nossa Senhora da Conceição (8 de dezembro), padroeira da cidade de Belford Roxo, foi celebrado pelos fiéis com festa. Localizada na Rua Padre José Beste, 701, Vila Dagmar, a Paróquia encerrou as comemorações com alvorada, missas, coroação e carreata. Todos os eventos foram realizados obedecendo às normas de higienização.

Há dois anos na Paróquia, o padre Josinaldo Otaciano, destacou a abertura dos eventos. “Esse é o primeiro ano um pouco mais direcionado ao público desde o ano passado. Então, falo muito sobre esperança e gratidão. Deus sempre preservou a nós, pois buscamos a Ele. Até na pandemia a Nossa Senhora vem intercedendo. Sua imagem sempre fica no alto da igreja olhando por nós”, concluiu o padre.

Convidado para celebrar a Missa pela Cidade, o padre Max deixou uma mensagem aos fiéis. “Celebrar Nossa Senhora da Conceição é momento para olhar nosso exemplo de vida e entender que podemos ser abençoados por Deus quando fazemos sua vontade. Pedimos que essa cidade, sob a proteção divina, seja agraciada com bênçãos para todos os habitantes”, acrescentou Padre Max.

Prega união

A zeladora de santo, Neuza Barata, a mãe Neuza, assiste à missa todos os anos e prega muito a união. “Hoje é dia de Nossa Senhora da Conceição, e em meu credo ela é Oxum. Que sua doçura lave a mente e coração de todos nós e dê forças para os irmãos encontrarem seus caminhos na luz e paz. Agradeço ao prefeito Waguinho, à deputada federal Daniela do Waguinho, ao deputado estadual Márcio Canella e ao secretário de Cultura, Bruno Nunes, pelo carinho e respeito que tem por todos”, disse.

Ciclistas pedalam 7 km para comemorar data

Os ciclistas deram um show de otimismo e fé no dia de Nossa Senhora da Conceição. A Secretaria de Esporte e Lazer realizou o evento Pedal da Padroeira, que teve a largada no Carrefour, parceiro junto com o Grupo Hospitalar Fluminense e a Guarda Municipal para dar assistência aos ciclistas. Os ciclistas passaram pela Paróquia Nossa Senhora da Conceição, bairro Vila Dagmar, e pegaram Areia Branca em direção a Piam para finalizarem na Vila Olímpica. No total foram 7 Km de circuito.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, não ficou de fora. Acordou cedo e participou da pedalada. “A ação é importante para a nossa saúde e lazer. O esporte faz essa interação com as pessoas. Nesse feriado demos início ao evento que pretendemos continuar todos os anos”, destacou o secretário.

Casal pedala há seis meses

Quem também marcou presença foi o diretor de Comunicação e Marketing da Federação de Ciclismo do Rio de Janeiro, Sérgio Luís, o Serginho. “É uma honra prestigiar a cidade na festividade da padroeira. Andar de bicicleta é saúde e tudo o que envolve esporte. É importante ver o poder público contando com a sociedade civil para fazer essa interação”, disse.

O casal de ciclistas, Mauro e Renata Lisboa, ambos com 49 anos, mora no bairro Bom Pastor. Eles andam de bicicleta há seis meses e estão no grupo Pedal Kombat, que se instalou recentemente na cidade. “Decidimos pedalar pela saúde e bem-estar, mas já praticamos atividades físicas como corrida. E agora onde tiver pedalada nós estaremos também. Ficamos contentes com o evento, pois traz novos ares para a cidade, que está incentivando a prática esportiva. É um bônus de vida”, garantiram.