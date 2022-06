Ficção e paranormalidade em ritmo de aventura, suspense e bom humor

Crédito – Divulgação

Websérie protagonizada por cinco atores mirins está na sua segunda temporada, com vídeos semanais, sempre às terças-feiras

As histórias apresentadas pela websérie Serviço Terrestre para Investigações Toscas & Cia (Stinto & Cia) agradam tanto ao público infanto-juveni, quanto adulto. A produção, protagonizada por cinco atores mirins, é um prato cheio para os apaixonados por ficção científica e paranormalidade.

Nos episódios, que vão ao ar sempre às terças-feiras (https://www.youtube.com/c/JúliaBorgeseCia), o quinteto de amigos formado por Úrsula Borges (Julia Borges), Penelope Guterres (Sophia Capler), Isla Cabreira (Carol Binder), Yuri Gasparin (Arthur Damasceno) e Poliana Scully (Alana Calabria) enfrentam zumbis, fantasmas, bruxas, hackers que dão à série pitadas de aventura, suspense e bom humor.

O projeto, concebido pelo roteirista e diretor Guilherme Serrano, surgiu com o propósito de inovar em meio ao já saturada mercado de produções audiovisuais para o público infantil. “Sentíamos que faltava algo. Imagina elevar o nível das histórias de forma a agradar o público infantil, jovem e adulto. A inspiração não poderia ser outra senão séries internacionais bem sucedidas, como Arquivo X, Lost, Supernatural, Star Trek, Stranger Things, entre outras”, diz Serrano, que trabalha em parceria com Cláudia Lyra, produtora da websérie e diretora da plataforma “Fashion Runway” e do curso de cinema ‘Academia de Talentos’.

Retranca – Indicações para o Rio Web Festival

Com vídeos semanais, a série, que soma mais de 40 episódios, está em sua segunda temporada, e quase batendo a marca de 100 mil visualizações.

Em sua primeira temporada, a série recebeu duas indicações para o Rio Web Festival, o maior festival de webséries do mundo, concorrendo em igualdade com produções da HBO, Amazon, CBC, USP,

UNICAMP, PUC, dentre outros grandes players do audiovisual. Periodicamente, a Stinto & Cia recebe atores convidados para se juntar ao quinteto de protagonistas.