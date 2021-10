FIA lança cartilha de prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes no RJ

O programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), em parceria com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, lançaram ontem uma cartilha de prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes. O intuito é informar sobre como evitar e como agir nesses casos.

“Ficamos muito felizes com o avanço do Programa SOS nesses 25 anos e com as parcerias estabelecidas. Esta cartilha desenvolvida em parceria com a Defensoria Pública é mais uma conquista da FIA e do nosso estado em defesa e proteção das nossas crianças – disse a presidente da FIA, Cléo Hernams.

A cartilha foi idealizada pelas coordenadorias da Infância e Juventude (Coinfancia), de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDEDICA) e Geral de Programas Institucionais (COGPI), com assessoria técnica do Programa da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), responsável pelo SOS Crianças Desaparecidas.

O SOS Crianças Desaparecidas é um programa da FIA e desenvolve ações voltadas à identificação e localização de jovens desaparecidos e sua reintegração à família. O lançamento da cartilha marca também o aniversário de 25 anos do programa, que já ajudou mais de 3 mil crianças e adolescentes a serem localizados, 85% dos cadastrados na base de dados do projeto. Cerca de 568 casos ainda permanecem sem resolução.