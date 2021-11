Festival Festeja anuncia atrações da edição 2021

Um dos maiores festivais de música do país anunciou sua edição 2021 para o dia 11 de dezembro. Entre as atrações confirmadas no palco do Festeja que será montado no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio, estão Jorge e Mateus, Alok, Barões da Pisadinha, Ludmilla, Matheus & Kauan, May & Karen e a DJ Camilla Brunetta estão confirmados. A venda dos ingressos abriu nesta quarta-feira (10).

Para garantir a entrada no evento, o público terá que mostrar o comprovante do esquema vacinal completo (duas doses ou dose única), via aplicativo ou físico. Para quem tiver tomado só uma dose será obrigatória a apresentação do teste negativo para Covid do tipo Antígeno (realizado até 24h antes) ou do tipo PCR (realizado até 48h antes).

“Estamos trabalhando com todos os cuidados possíveis para o retorno do Festeja. Vamos entregar em dezembro um festival seguro para o público e fazer com que esta retomada de shows no Rio de Janeiro seja memorável”, disse Alexandre Wesley, diretor de shows, festivais e relacionamento com marcas da Som Livre e um dos responsáveis pelo evento.