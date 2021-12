Festival do Rio premia os melhores longas

O Festival do Rio terminou no último domingo (19) com a cerimônia de entrega do Troféu Redentor, da Première Brasil, no cinema Estação NET Botafogo. O filme “Medusa”, de Anita Rocha da Silveira, ganhou o troféu de Melhor Longa Ficção, e o o longa, “Medida Provisória”, de Lázaro Ramos, conquistou o Prêmio Especial do Júri.

Em seu discurso, Lázaro anunciou que seu filme, que enfrentava entraves burocráticos, conseguiu a liberação da Ancine para ser exibido nos cinemas brasileiro. “Censura nunca mais!”, celebrou.

O Júri Oficial foi formado pela roteirista Patrícia Andrade (presidente do Júri), a figurinista Bia Salgado, o diretor Gustavo Pizzi, o montador Quito Ribeiro, e a atriz e roteirista Suzana Pires.

Confira os ganhadores

Melhor Fotografia: Ivo Lopes Araújo, por “Casa Vazia”, de Giovani Borba

Melhor Montagem: Eva Randolph, por “Uma Baía”, de Murilo Salles

Melhor Roteiro: Alvaro Campos e elenco, por “Mundo Novo”, de Alvaro Campos

Melhor Ator Coadjuvante: Sergio Laurentino, por “A viagem de Pedro”, de Laís Bodanzky

Melhor Atriz Coadjuvante: Lara Tremouroux, por “Medusa”, de Anita Rocha da Silveira

Melhor Ator: Rômulo Braga, por “Sol”, de Lô Politi

Melhor Atriz: Tati Villela, por “Mundo Novo”, de Alvaro Campos

Melhor Direção de Documentário: Murilo Salles, por “Uma Baía”

Melhor Documentário: “Rolê – histórias dos rolezinhos”, de Vladimir Seixas

Melhor Direção de Ficção: dividem o prêmio as diretoras Anita Rocha da Silveira, por “Medusa & Ex-equo”, e Laís Bodanzky, por “A viagem de Pedro”

Melhor Curta-Metragem: “Solitude”, de Tami Martins e Aron Miranda

Melhor Longa Ficção: “Medusa”, de Anita Rocha da Silveira. Produção de Vania Catani, Fernanda Thuran e Mayra Faour Auad

Prêmio Especial do Júri: “Medida Provisória”, de Lázaro Ramos