Festival de Comida de Boteco é opção no feriadão em Angra dos Reis

Foto: Divulgação

Durante quatro dias, moradores e turistas vão poder conferir, em Angra dos Reis, o que há de melhor em comida de boteco, nos melhores food trucks: porções de torresmo, picanha fatiada, coxinhas, bolinhos de bacalhau, pastéis, entre outros tantos aperitivos, além de cervejas artesanais. O ‘On The Road Festival’ – Food & Beer Festival – começa na quinta-feira (29) e vai até domingo (1º), no Cais de Santa Luzia, no Centro. O evento é organizado pela Bokme Produções, e conta com o apoio da Prefeitura, por meio da TurisAngra.

Por ser tratar do feriadão da Páscoa, não poderiam faltar também deliciosos chocolates. Além disso, haverá doces para todos os gostos: churros variados, brownies, milk-shakes, bolinhos sortidos, dentre outras guloseimas.

Além de toda essa variedade gastronômica, o Festival contará ainda com brinquedos para animar a criançada, artesanato e atrações musicais para todos os gostos. Na quinta (29), tem o Baile do Zampa – Samba Rock, com Zampaglione. Na sexta (30), será música brasileira, com Ayron Trio e, no sábado (31), muito samba e pagode, com o Grupo Nosso Som. Fechando a programação musical, no domingo (1º) terá a apresentação do grupo Choro de Roda. Os shows começam às 20h.

Os Trucks confirmados são: Buenos Food Truck, Burger, Truck da Roça – sandubas do interior, Bacalhoeiros – o mundo do bacalhau, Iron Box – Burger, Mexicano Loco – comida mexicana, Picanhas – tudo com picanha, Dogueria Brasil –hot-dogs, Salybi’s Food Truck – quitutes árabes, Relicário – frutos do mar, Volta ao Mundo – Crepes, American Shake – milk-shake, Chuchurros – churros e Brownie do Fox –brownies.

O evento funcionará na quinta e sexta das 17h às 23h, no sábado de 16h às 23h e, no domingo, de 13h às 22h, com entrada gratuita.