Festa acaba em tiroteio, mortes e feridos nos Estados Unidos

Um tiroteio em uma festa de família no quintal de casa em Fairfield, no sul de Nova Jersey, deixou duas pessoas mortas e 12 feridas , na noite de sábado (22). Esse é mais um caso que reacende o debate sobre o porte e a posse de armas nos Estados Unidos.

Segundo as autoridades locais, os moradores organizaram uma festa temática anos 90. Com grande parte da população já vacinada contra a Covid-19, esses encontros já são permitidos nos Estados Unidos.

De acordo com os relatos feitos à Associated Press, o criminoso chegou ao local e, brutalmente, abriu fogo contra os convidados da festa. Ao menos 15 tiros foram ouvidos. Ninguém foi preso até a noite de domingo (23), e não há sequer um nome suspeito. As investigações continuam.