Ferj anuncia início da TERCEIRONA para novembro

Jota Carvalho

[email protected]

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), definiu com os clubes a primeira rodada e o começo da Série B2 para o dia 5 de novembro deste ano. O acerto aconteceu durante arbitral on-line realizado na sexta-feira (25).

“O Estadual da Série B2 deste ano já tem grupos, tabela e data para começar”, informa a entidade em seu site.

O próximo passo será o debate com os médicos da B2 para alinhamento do protocolo de segurança.

“Após a definição do protocolo de segurança devido à pandemia da covid-19, os clubes, mediante autorização da Federação, poderão iniciar os treinos”, disse o vice-presidente geral e vice de futebol do Mesquita FC, Angelo Benachio, ao jornal HORA H e ao site Papo Esportivo.Com.

O Tubarão da Baixada, como é conhecido o Mesquita, será um dos 16 participantes anunciados na competição deste 2020 e estreará contra o Ceres, em casa. Queimados FC e Tigres do Brasil, de Xerém, Duque de Caxias, também estão na lista divulgada como representantes da Baixada Fluminense.

Grupos e primeira rodada

No Grupo A estão Bela Vista, Carapebus, Itaboraí Profute, Barra da Tijuca, Mageense, Campo Grande, Viva Rio/Pérolas Negras e Queimados.

O Grupo B é composto por 7 de Abril, Mesquita, Barcelona, Arraial do Cabo, Tigres do Brasil, Casimiro de Abreu, Ceres e Barra Mansa.

Segundo a Ferj, a primeira rodada ficou assim: Bela Vista x Queimados; Carapebus x Pérolas Negras; Itaboraí Profute x Campo Grande; Barra da Tijuca x Mageense; 7 de Abril x Barra Mansa; Mesquita x Ceres; Barcelona x Casimiro de Abreu e Arraial do Cabo x Tigres do Brasil.