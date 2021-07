‘Férias no Planetário’ leva arte e diversão para as crianças

As férias escolares ganham uma programação cultural recheada de eventos no Rio. A partir da próxima terça-feira até 1º de agosto, o projeto Férias no Planetário vai trazer companhias de teatro e circo com espetáculos diários gratuitos, sempre ao ar livre.

Com curadoria e produção de André Garcia Alvez, ator, dramaturgo e pesquisador, diretor da trupe carioca Será o Benidito?!, o “Férias no Planetário” terá dez espetáculos divididos em seis dias, contemplando a arte de rua, o teatro popular, o circo, a comédia, cordéis, músicas, autores brasileiros e criações coletivas.

“São espetáculos para toda a família vivenciar a ‘experiência PlanetaRio’, uma oportunidade de vir para o Planetário e ocupar esse espaço, que é dos cariocas”, afirma Gledson Machado, presidente da Fundação Planetário do Rio, que completa: “É um programa para cariocas de todas as idades e de todos os cantos da cidade”.

De acordo com o curador André Garcia, “esse evento é a grande retomada do teatro e arte popular de rua no Rio de Janeiro. Desde março do ano passado os artistas estão impedidos de se apresentar e ocupar os espaços públicos”, conta.

As “Férias no Planetário” irão seguir todos os protocolos sanitários vigentes, entre eles ter no máximo três atores em cena, com peças encenadas em lugar aberto, lugares marcados para garantir o distanciamento entre o público, aferição de temperatura e oferta de álcool em gel para todos os participantes.

Entrada gratuita

Na programação normal, todas as terças-feiras o Planetário da Gávea e o Museu do Universo tem entrada gratuita para visitações e sessões de cúpula, para se obter a gratuidade é necessário se inscrever no site planeta.rio/tercas-gratuitas/ para se inscrever (sujeito à lotação).