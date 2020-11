Felipinho Ravis se reelege com a maior votação da história de Nova Iguaçu

Vereador e presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu foi reeleito com 10.962 votos, a maior da história da cidade

O presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu foi reeleito no domingo, com a maior votação alcançada por um vereador na cidade de Nova Iguaçu, 10.962 votos. Considerada a eleição mais disputada em todo Brasil, o feito confere ao jovem de 32 anos o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em seu 1º mandato.

Ele nasceu Felipe Rangel Garcia, mas é mais conhecido como Felipinho Ravis, sendo o parlamentar mais jovem da atual legislatura e também a ocupar a presidência da Casa. Eleito com 3.891 votos, em 2016, Felipinho já alcançou a marca de campeão em aprovação de projetos de lei no Legislativo iguaçuano. Com um olhar voltado para todos os segmentos da sociedade, sua atuação tem grande destaque em saúde, educação, esportes e obras de infraestrutura.

Mais oportunidades

Seu grande ideal ao entrar para o mundo da política foi o de ter mais oportunidades para ajudar as pessoas. Suas ações são voltadas para este foco, todas as horas do dia.

Pai da pequena Emanoella, Felipinho nasceu em Nova Iguaçu, no bairro da Prata. Seus pais e sua bisavó Dolores são seus grandes referenciais de vida. Vem deles o exemplo do quanto a família é importante na construção de pessoas justas, trabalhadoras e corajosas.

A vida apresentou outros caminhos

Amante do futebol, seu sonho de criança era se tornar um jogador de sucesso. A vida apresentou outros caminhos, como a realização de eventos culturais e o comércio. Mas a paixão pelo futebol continua e o coração bate mais forte quando o Flamengo entra em campo.

Com um grande caminho a percorrer, Felipinho Ravis tem uma certeza: “Cada dia que nasce, agradeço a Deus pela grande oportunidade de estar vivo, de poder aprender cada vez mais na relação com outras pessoas. Acredito que a vida deve servir para que todos sejam felizes. Com muita humildade e perseverança vou seguindo, um dia de cada vez, e como servidor público que agora estou, coloco meu mandato de vereador a serviço da construção de uma Nova Iguaçu, do Estado do Rio de Janeiro e de um Brasil cada vez melhor de se viver. Muito obrigado pela confiança que foi depositada em mim. O trabalho vai continuar!”, enfatizou.