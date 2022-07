Feira Iguassú realiza edição pós-pandemia neste sábado

Tradicional evento, que acontece no Centro de Nova Iguaçu, vai reunir 50 expositores 2 anos depois de ser suspensa por causa da covid-19

Depois de permanecer dois anos suspensa, a 1ª edição pós-pandemia de covid-19 da Feira Iguassú acontece no próximo sábado (9), das 9h às 19h, na Rua Getúloio Vargas, na região central de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O tradicional evento, que deve reunir mais de 50 expositores, é uma das ações mais relevantes de arranjos da economia criativa e solidária do Rio de Janeiro. Com realização da Prefeitura de Nova Iguaçu e organizada pela empresária Soraya Campos e pelo subsecretário de Cultura, Augusto Vargas, a feira impacta de forma significativa a economia da cidade.

Uma parceria de sucesso entre sociedade civil e poder público, conta com a participação de quase 150 operações de moda, arte, gastronomia, artesanato, espaço para desenvolvimento criativo das crianças, espaço solidário para adoção de pets, proporcionando ao público uma experiência única de convivência e compra com uma recepção cheia de afeto na rua mais charmosa da cidade, a Getúlio Vargas.

Criada há quase 3 anos

Criada em outubro de 2019, a Feira Iguassú realizou a sua quarta edição em fevereiro de 2020. Agora, volta com tudo. A expectativa de público é de aproximado de 10 mil pessoas, com a geração de mais de 300 empregos, que inclui o público da feira e a mão de obra do evento, como montadores, músicos e produtores.