Feira de produtos orgânicos de Volta Redonda completa um ano

A feira de produtos orgânicos de Volta Redonda está completando um ano. Para comemorar será realizada uma oficina de suco verde com os alimentos orgânicos e o sorteio de uma cesta de produtos. O evento será na próxima quarta-feira, dia 20, às 17h, na Praça Rotary – embaixo da Biblioteca Municipal – na Vila Santa Cecília.

“Todos os produtos vendidos na feira são certificados, ou seja, recebem um ‘selo’ de órgãos – públicos ou privados – garantindo que os produtores cumprem as normas para a agricultura orgânica, onde é vedado, por exemplo, o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos, entre outros produtos potencialmente prejudiciais à saúde humana ou ao meio ambiente”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, Joselito Magalhães.

Os alimentos orgânicos são considerados mais nutritivos e saborosos e fazem parte do cardápio de um número cada vez maior de pessoas que buscam uma alimentação saudável. “É muito gratificante poder levar a alimentação de qualidade para as pessoas. Nossos produtos são certificados pela ABIO (Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro) e nossa venda é realizada diretamente ao consumidor, sem intermediários”, disse Evelyn Miranda, umas das fundadoras da feira.

Para o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, esse espaço é uma maneira de fomentar o mercado de orgânicos no município. “A partir dessa feira, que já é uma sucesso entre o público que consome alimentação orgânica, estamos seguindo para que Volta Redonda tenha o primeiro mercado orgânico municipal do Estado do Rio de Janeiro. Já estivemos com o Ministro da Agricultura, que demonstrou todo o interesse em apoiar esse projeto”, finalizou o prefeito.

A Feira de Produtores Orgânicos conta com seis barracas e acontece todas as quartas-feiras, de 17h30 às 20h30, na Praça Rotary.