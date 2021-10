Feira de negócios é realizada em Valença voltada para diversos setores da economia

O município de Valença, no Sul Fluminense, vai receber na próxima semana a Feira de Negócios do Movimento Valença 2030 (Fomenta). O evento vai acontecer entre dos dias 7 e 9 de outubro (quinta-feira a sábado), das 16h às 22h, no Clube dos Coroados.

A entrada é gratuita, mas é necessário fazer uma inscrição com antecedência através do site da feira. Também será preciso apresentar o cartão de vacinação contra a Covid-19.

Com mais de 40 stands, o evento é voltado para setores como a indústria, varejo, turismo e agronegócio com objetivo de promover o desenvolvimento local. A programação contará com palestras, talkshows com empreendedores e desfiles.

Além disso, o evento também terá o Valença Pitch Day, que é uma apresentação rápida de um produto ou serviço para investidores. A programação completa pode ser conferida no site https://www.fomenta2021.com.br/programa%C3%A7%C3%A3o .

A feira receberá nomes de peso do empreendedorismo local e nacional, que vem se destacando em diversos setores, inovando e fortalecendo a economia.