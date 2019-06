Feijoada do Jorge vira roda de conversa entre amigos em Mesquita

O que deveria ser um simples almoço, a Feijoada do Jorge se transformou em uma roda descontraída de conversas entre novos e velhos amigos sobre vários assuntos. O prato de sobremesa foi mudanças ocorridas na cidade de Mesquita nos últimos dois anos e a chegada de novas empresas e serviços como shopping e Calçadão .

Promovida pelo segundo ano consecutivo por amigos do prefeito Jorge Miranda, a Feijoada do Jorge, como ficou conhecida, foi realizada no dia 19 deste junho, no salão de Festas do Ferro, e este ano contou com a presença de comerciantes, evangélicos e líderes de comunidades. O grupo já prepara o 4º Encontro de Futebol previsto para julho.

Jorge Miranda agradeceu a iniciativa dos organizadores em juntar amigos em torno de uma feijoada para conversar e matar as saudades. Mas não escondeu sua determinação em juntar ideias para promover o desenvolvimento de Mesquita, através da criação do que ele chamou de “Conselho da Cidade”. “Mesquita tem de andar e a gente precisa da sugestão de todos”, justifica.

Comerciantes aproveitaram a oportunidade de fazer pedidos no sentido me melhorar a infraestrutura urbana no bairro onde estão estabelecidos e foram atendidos pelo secretário de Obras e Serviços Públicos, dentre outros servidores, presentes ao encontro. Jorge lembrou desafios para manter as contas da administração equilibradas e corretas – o que fez Mesquita se destacar como a primeira colocada no Portal de Transparência do estado e a 49ª entre os 5570 municípios brasileiros.

Depois recebeu elogios pelas novidades que implantou na área da saúde do município, como a criação do setor de regulação de exames. Ou seja, quem precisa de exames de média, baixa ou alta complexidade, até de outros serviços, procura o setor de regulação nas Clinicas de saúde da Família (CSF) e sai de lá sabendo o local, a data e a hora do exame. Isso significa que morador de Mesquita está livre de dormir em filas no Rio á procura de marcar exames, o que nem sempre consegue.

Encontro de futebol

Os organizadores já estão preparando o 4º Encontro de Futebol, previsto para o mês julho, no campo do Cruzeiro do Sul.

Na roda de conversas surgiram ainda assuntos sobre empresas que estão se instalando em Mesquita, com possibilidades de abrir mais de 10 mil novos empregos na cidade, como shopping de Mesquita, Ambev e Assai. Pastores evangélicos agendaram a busca de serviços na secretaria de Assistência Social e comerciantes destacaram a inciativa do governo, pala criação do Polo Gastronômico da Vila Emil, bastante movimentado, e esperam resultado semelhante com o projeto de intervenção urbanística que pretende melhorar, para a população e o comércio, o Centro de Mesquita, com a construção do Calçadão na Avenida José Montes Paixão.

Edição: Jota Carvalho – jota.carvalho@yahoo.com

Foto: Divulgação/PMM