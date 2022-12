Farra do nepotismo está a todo vapor em Seropédica

A contratação de parentes de funcionários do alto escalão da Prefeitura de Seropédica, na Baixada Fluminense, parece ser o assunto mais comentado nos corredores da administração municipal e fora deles.

Exonerado da câmara junto com diversos parentes, que foram beneficiados com cargos comissionados no Legislativo municipal, o procurador geral Luiz Fernando Evangelista foi nomeado na prefeitura. Sem perda de tempo, ele teria conseguido transformar os órgãos do governo em um cabide de emprego para familiares que ganharam o status de comissionados. Diante da irregularidade escancarada, difícil é acreditar que o prefeito Lucas Dutra dos Santos, o Professor Lucas não esteja ciente dessa farra em seu governo.

Secretário na mira

De acordo com uma fonte, nem integrantes do primeiro escalão estão isentos de práticas irregulares. É o caso de um secretário que também conseguiu a nomeação de diversos parentes. A denúncia já foi protocolada no Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que poderá responsabilizar o prefeito pelo crime de improbidade administrativa.

O Hora H está apurando mais informações sobre a extensa lista de beneficiados pela prática que vem manchando a administração da prefeitura.

O nepotismo é vedado pela própria Constituição Federal, pois contraria os princípios da impessoalidade, moralidade e igualdade. O Supremo Tribunal Federal (STF) afirma que a contratação de parentes de até terceiro grau em cargos de confiança está proibida nos três poderes, nas esferas f ederal, estadual e municipal.