Farra das nomeações segue a todo vapor em Queimados

As nomeações promovidas pelo prefeito Glauco Kaiser (SDD) em Queimados parecem fazer parte da rotina de protocolo do governo. Parte de tratativa política, as contratações têm sido observadas como uma medida imoral no município que sustenta o 20º pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) entre as 92 cidades do estado do Rio de Janeiro.

Desta vez, os beneficiados pela farra promovida por Kaiser são a filha e o genro do vereador Antônio Almeida (PSC). Jéssica Ferreira Pinto Silva Parente foi nomeada para o cargo de coordenador de Rotinas Administrativas e o marido, Gustavo Augusto da Silva, como assessor técnico. Ambos estão

lotados na Secretaria Municipal de Habitação (SEMUHAB), recebendo, respectivamente, salários de R$ 3.147,00 e R$ 4 mil.

‘Cabide de empregos’

Desde o início de sua gestão, Kaiser tem priorizado inflar o ‘cabide de empregos’ da prefeitura, nomeando familiares de parlamentares aliados e também parentes próximons. E a lista é extensa.

Ainda na SEMUHAB, a noiva do vereador Thomas da Padaria (PTC) é comissionada como coordenadora de rotinas administrativas. A sogra do vereador e uma das tias também foram nomeadas: Telma Maria de Paula Nogueira, como assessora de gabinete da Secretaria de Saúde; e Maria de Fátima Perenciolo, assessora técnica na Secretaria de Assistência Social.

Improbidade administrativa

Na lista de nomeações, figura outra tia de Thomas. Rita de Cassia Perenciolo, que assumiu o cargo de assessora técnica na Secretaria de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania, responde por improbidade administrativa numa ação movida pelo Ministério Público Federal (MPF), que constatou

irregularidades em contratos da Casa de Saúde Bom Pastor.

Reportagem do portal G1, mostrou que auditorias realizadas pela Secretaria de estadual de Saúde (SES) encontraram danos aos desvios aos cofres públicos de 2,5 milhões. Perenciolo era a diretora do hospital entre 2010 e 2013.

Ainda segundo a reportagem, o filho do vereador Paulo Barata (PSD), Wellingthon Fagner dos Santos foi contratado para ser assessor técnico do programa Saúde na Escola, da Secretaria de Saúde.

A esposa do vereador Rafael Foquinha (PTB) também ganhou emprego. Tainá da Silva Lopes Viana é assessora técnica da Secretaria de Urbanismo. Além dela, Cíntia da Silva Belchior, casada com o vereador Jefferson Dias (PDT), foi nomeada

assessora especial do gabinete da Secretaria de Saúde. Thiago Luis Júlio de Mendonça, marido da vereadora Cíntia (Avante), ganhou o cargo de subsecretário adjunto de manutenção de Parques e Jardins da Secretaria do Meio Ambiente. Sobrinho do vereador Júlio Boi (PSC), Thomas Coimbra atua

na Defesa Civil.

Prefeito também emprega parentes

O prefeito também aproveitpou a farra para nomear a esposa. Em abril deste ano, a esposa, Cristiane da Conceição Castelo Kaizer, foi nomeada como assessora especial do gabinete do prefeito.

Exonerada, após polêmica por ser servidora em outra prefeitura na Baixada Fluminense, a primeira-dama acabou nomeada coordenadora de educação especial da Secretaria de Educação.

O cunhado do prefeito, Filipi Cardoso de Azevedo, que é capitão da Polícia Militar, ocupa o cargo de secretário do Centro Integrado de Segurança Pública. A contratação de cunhados é vedada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) porque configura nepotismo, mas o prefeito Glauco Kaiser mostra ignorar a lei.