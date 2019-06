Faro certo: Cão da PRF encontra pistola escondida no carro

Jota Carvalho – jota.carvalho@yahoo.com.br

O cão de faro da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou uma pistola dentro de um carro, em uma abordagem na BR-040, Três Rios, Centro-Sul Fluminense. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (17) e um homem foi preso por porte ilegal de arma.

Policiais rodoviários federais abordaram um Honda/Civic, conduzido por um homem, de 29 anos. Ao solicitarem a documentação de porte obrigatório, o motorista apresentou nervosismo, o que levantou suspeitas.

Foi realizada uma busca mais minuciosa no veículo com a ajuda de um cão especialista no faro de drogas, armas e munições. A K9 Sol indicou a presença de ilícito. Logo em seguida, a equipe verificou o interior do console e encontrou uma pistola calibre .380, da marca Sigma, carregada com oito munições.

Ao ser questionado, o condutor apresentou o certificado de registro da arma de fogo, mas ele não possuía o porte de arma de fogo.

A ocorrência foi encaminhada a 108ª DP (Três Rios) para os devidos trâmites legais.