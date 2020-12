Farid Abrão, prefeito de Nilópolis, tem morte cerebral após ser internado com Covid

O prefeito de Nilópolis, na Baixada Fluminense, Farid Abrão (PTB), teve a morte cerebral confirmada nesta sexta-feira (11), segundo informações da assessoria do município. Abrão estava internado no Hospital Copa D’Or, na Zona Sul da capital, com Covid-19.

Aos 76 anos, o prefeito estava no grupo de risco e deu entrada na unidade no final do mês passado.

Farid Abrão assumiu a prefeitura de Nilópolis pela primeira vez em 2001, por oito anos. Ele também foi presidente da escola de samba Beija-Flor, além de vice-presidente administrativo e vice-presidente jurídico da agremiação.

Em 2014, Abrão iniciou o quinto mandato de deputado federal. Dois anos depois, foi eleito prefeito de Nilópolis, com cerca de 60% dos votos.

Beija-Flor declara luto

A escola de samba Beija-Flor de Nilópolis decretou luto oficial em homenagem ao ex-presidente da agremiação Farid Abrão. o atual prefeito do município esteve à frente da Beija-Flor por 18 anos e participou de inúmeras conquistas da escola.

“A Beija-Flor de Nilópolis informa a seus integrantes e torcedores, bem como a toda sociedade, que está de luto oficial pela perda de Farid Abraão David, ex-presidente da escola de samba e prefeito do município de Nilópolis, onde a agremiação está sediada.

A diretoria da Beija-Flor, bem como a família Abraão David, acompanhava com atenção o estado de saúde do ex-dirigente, internado desde o início da semana no hospital Copa D’Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Farid estava sendo mantido sedado e respirava com ajuda de aparelhos”.

Fonte: G1.