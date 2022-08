Famílias de jovens sequestrados fazem buscas em Nova Iguaçu

Quatro amigos estavam em um carro de aplicativo quando foram rendidos a caminho de um shopping por homens armados e encapuzados

A cada hora que passa, a angústia e o desespero dos familiares de quatro jovens que foram sequestrados na última na sexta-feira (12), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, só aumentam. O grupo estava em um carro de aplicativo quando foi rendido por armados e encapuzados. Eles disseram

que foram orientados po inspetores da 56ª Delegacia de Polícia (Comendador Soares) a tentar localizar os jovens pelo celular ou pelo GPS.

Os desaparecidos são: Matheus Costa da Silva, de 21 anos, Douglas de Paula Pampolha dos Santos, 22, Adriel Andrade Bastos, 24, e Jhonatan Alef Gomes Francisco, 28. O nome do

motorista de aplicativo não divulgado. O motorista do carro de aplicativo prestou depoimento nesta segunda-feira (15)

na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Ele confirmou o que disse testemunha em depoimento: os rapazes foram levados, encapuzados, por possíveis milicianos. O grupo armado, que estava em dois veículos, interceptou o carro de aplicativo e sequestraram os ocupantes. O motorista contou que foi liberado em seguida.

Setor de Descoberta

O caso é investigado pelo Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo os relatos, os rapazes estavam num carro de aplicativo a caminho de um shopping, quando foram rendidos por suspeitos no bairro Valverde em direção à Vila Canaã, no fim da tarde de sexta-feira.

O delegado Márcio Melo informou que uma linha de investigação ainda não foi estabelecida. As informações sobre o desaparecimento dos amigos estão sendo coletadas para definir o motivo dos jovens terem sido levados, se foram vítimas de emboscada ou se tinham envolvimento com criminosos.

Mãos e pés amarrados

A mãe de um dos jovens disse ter ouvido de uma testemunha que os criminosos fecharam o carro do motorista, um na frente e outro atrás. “Aí, mandaram todos descerem, inclusive o motorista. Todo mundo desceu. Mandaram meu filho e os amigos dele deitarem no chão, amarraram as mãos deles para trás, inclusive do motorista”, contou

Possível localização dos corpos

Adilson, irmão do Jhonathan, disse que a família recebeu a informação de que os corpos das vítimas estariam em um terreno na rua José Cabral, no bairro Valverde. “Eu fui lá hoje, mas os moradores contaram que é muito perigoso por conta da milícia e que não tinha nem como entrar. O que nós temos é especulação de onde os corpos estão. Os policiais foram até um outro local próximo a qual foi falado, sendo que o lugar tinha cerca. Eles disseram que não poderiam entrar por não ter nenhum mandado”, disse.

Quem tiver informações sobre o desaparecimento dos rapazes e do motorista de aplicativo, entre em contato nos telefones (21) 22531177 / 0300 253 1177 (interior) ou envie uma mensagem para o Whatsapp Desaparecidos +55 21 98849-6254.