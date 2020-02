Familiares de paciente com suspeita de coronavírus são orientados em Nova Iguaçu

Mesmo sem a confirmação da contaminação de uma moradora de Nova Iguaçu por coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu (SEMUS) iniciou o protocolo de bloqueio ao Covid-19. Uma equipe do SEMUS visitou, nesta quinta-feira (27), a família da paciente que está internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Botafogo, que pertence à rede estadual de Saúde. Cada familiar recebeu máscara e termômetro, além de serem orientados a lavar as mãos com frequência, utilizar lenço descartável, entre outros cuidados de higiene pessoal. Ninguém na residência foi diagnosticado com algum sintoma de gripe.

O caso dessa paciente, de 49 anos, ocorreu na manhã da última quarta-feira (26), quando ela deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu com sintomas de tosse, febre e coriza. Após ser avaliada e classificada na categoria verde, de baixa complexidade conforme o protocolo do Ministério da Saúde, ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do bairro Botafogo. Somente quando foi atendida na UPA, a paciente informou que esteve na Europa, com uma conexão em Milão, na Itália, que já confirmou mortes por coronavírus Covid-19.

Fonte: Ascom da Prefeitura de Nova Iguaçu

Edição: Jota Carvalho / HORA H