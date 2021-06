Família tem dificuldades para liberar corpos de vítimas de desabamento em Rio das Pedras

Mais de 24 horas depois do desabamento de um prédio de quatro andares em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, que matou pai e filha, familiares estão enfrentando dificuldades para enterrar os corpos. Por conta do acidente, os documentos ficaram perdidos em meio aos blocos de concretos e tijolos.

Os corpos de Nathan Gomes de Souza, de 30 anos, e da pequena Maitê, de 2 anos, ainda estão no Instituto Médico Legal (IML) da Região Central do Rio. A família quer que pai e filha sejam velados juntos e sejam enterrados no mesmo local.

Sobrevivente após ficar mais de seis horas soterrada, Maria Quiara Abreu, de 26 anos, ainda não sabe da morte da filha e do marido. Ela segue internada no Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul do Rio. Seu estado de saúde é considerado grave.

O desabamento do imóvel ocorreu por volta das 3h20 desta quinta-feira. No prédio, moravam cerca de dez pessoas da mesma família. Os corpos de Natan e Maitê foram encontrados cerca de sete depois do acidente.

Além de Maria Quiara, outros três familiares foram resgatados do prédio, todos com ferimentos leves.

Segundo a Prefeitura do Rio, assim como muitos imóveis construídos em Rio das Pedras, o prédio onde a família vivia era irregular e não tinha documentos de habitação. O imóvel foi construído pelo pai de Natan e avô de Maitê.

De acordo com a prefeitura, mais de 180 imóveis irregulares foram demolidos na atual gestão. A Zona Oeste concentra o maior número de residências construídas de maneira ilegal.

Durante o período em que esteve em Rio das Pedras, o prefeito Eduardo Paes disse que “nem mesmo a presença de grupos criminosos vai impedir a prefeitura de trabalhar”.

O desabamento do prédio é investigado pela Polícia Civil. Uma Força-Tarefa que une quatro delegacias foi montada para apurar os fatos. Além das construções ilegais, a polícia vai investigar a presença de grupos paramilitares em Rio das Pedras.